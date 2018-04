Mort de Milos Forman (Amadeus, Vol au-dessus d'un nid de coucou)

Le monde du 7e art pleure la disparition d'un grand cinéaste. Le réalisateur d'origine tchèque Milos Forman est mort à 86 ans. "Il est décédé paisiblement, entouré de sa famille et de ses proches", a témoigné sa femme Martina à l'agence de presse tchèque CTK.

Enfant de la déportation, orphelin depuis la mort de ses parents à Auschwitz, c'est dans le cinéma que le jeune Milos trouve une nouvelle raison de vivre. À Prague, il se fait remarquer dès son premier long métrage, L'As de pique, en 1963, avant de connaître d'autres succès, notamment celui d'Au feu, les pompiers ! en 1967. L'année suivante, le Printemps de Prague l'oblige à quitter le pays. De Paris, il s'envole pour les Etats-Unis et Hollywood, qui le courtise déjà...

La suite de l'histoire est faite de grands succès. Après avoir glané le Grand Prix du Jury au Festival de Cannes pour Taking Off, il remporte deux fois l'Oscar du meilleur réalisateur, en 1976 pour Vol au dessus d'un nid de coucou et en 1985 pour le flamboyant Amadeus. Deux films qui deviendront des classiques, tout comme Hair, son premier essai à la comédie musicale sur fond de mouvement hippie et de guerre du Vietnam, Valmont ou bien Larry Flynt, qui lui vaut en 1997 le Golden Globe du meilleur réalisateur.

En 2006, il signe son dernier grand film d'envergure, Les Fantômes de Goya, avec Natalie Portman et Javier Bardem en têtes d'affiche. On avait également pu le voir devant la caméra, comme en 2011 dans Les Bien-aimés de Christophe Honoré.