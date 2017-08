Mort de Mireille Darc: Anthony Delon, le coeur brisé, pleure sa mère spirituelle

Il faut dire que Mireille Darc a énormément compté pour Anthony Delon. En effet, pendant une quinzaine d'années, la comédienne été l'amour d'Alain Delon, son père. Un couple avec lequel le fils de Nathalie Sand a grandi. Quatre ans après sa naissance, ses parents, mariés depuis quatre ans, divorcent lorsque le comédien se lie avec Mireille Darc sur le tournage du film Jeff de Jean Herman.

En interview, Anthony Delon ne cachait pas son immense affection pour Mireille Darc. "Je l'aime profondément, confiait-il à Télé Star l'an dernier. "Mimi a été ma belle-mère. Elle m'a, elle aussi, élevé pendant quinze ans. Aujourd'hui, je la considère toujours comme quelqu'un de ma famille. On a énormément de tendresse l'un pour l'autre et une qualité d'échange incroyable." Quelques jours plus tard, lors d'une interview accordée à Buzz TV, l'acteur et créateur de cuirs allait encore plus loin : "Mon père et moi sommes liés par Mimi. C'est vrai qu'Alain Delon représente un énorme pan de sa vie : elle a construit énormément de choses autour de lui. Pour moi, la femme de Delon, ce n'est pas ma mère, c'est Mireille Darc."

Des confessions qu'Anthony Delon avait faites dans un contexte particulier, celle d'une brutale hospitalisation de Mireille Darc après une hémorragie cérébrale. "Dès son hospitalisation, j'ai passé, comme mon père, des semaines très difficiles", avait-il raconté à propos des problèmes de santé de sa belle-mère.

Nul doute qu'Alain Delon, qui regrette régulièrement les disparitions successives de ceux qu'il a aimés, ses amours de coeur comme de cinéma, doit être effondré.