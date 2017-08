Mort de Mireille Darc, les 1ers mots de son mari : "Elle a rejoint les étoiles"

"Elle est morte dans les bras de son mari, chez elle, sereine", disait Anthony Delon en évoquant la mort de Mireille Darc, emportée à l'âge de 79 ans, dans la nuit du dimanche 27 au lundi 28 août 2017. Ce mari, Pascal Desprez – avec lequel l'actrice était mariée depuis 2002 – s'est exprimé, quelques heures après sa disparition.

"Très chers amis, j'ai une triste nouvelle à vous annoncer. Le petit coeur de Mireille, si tendre, si beau mais si fragile s'est arrêté de battre", a-t-il témoigné dans un message plein de sobriété et de dignité. "Aujourd'hui, après presque une année de bataille et de souffrance, elle a rejoint les étoiles et tous ses amis, poursuit-il. Elle a tellement aimé la vie, elle a vécu d'amour, 'cette eau fraîche qui coule dans mes veines' me disait-elle."

En couple avec lui depuis plus de vingt ans, Mireille Darc avait fini par dire oui à son architecte d'intérieur installé dans le 8e arrondissement de Paris. Pascal Desprez et l'iconique comédienne s'étaient mariés en septembre 2002 en Normandie, dans la plus grande discrétion. "Il ne pense qu'à me faire plaisir, disait-elle de lui, il y a quatre ans. Il ne me regarde pas comme une vedette de cinéma, il me regarde comme sa femme. Il me berce et me réconforte. J'ai l'impression de vivre une nouvelle histoire d'amour avec Pascal. C'est comme un nouveau film..."

Cet homme aimant a aussi accompagné son épouse dans la maladie, dans les moments d'espoir comme les plus douloureux. "Mon mari a été formidable, il a été là, il ne m'a pas lâché la main. Je crois que Pascal y a toujours cru. À ce moment-là, moi aussi j'y crois. Je savais au fond de moi que les choses ne s'arrêtaient pas, que c'étaient des passages où la vie restait en suspens", avait-elle déclaré en sortant de l'hôpital.

Les obsèques de Mireille Darc auront lieu vendredi 1er septembre à Paris, en l'église Saint-Sulpice.