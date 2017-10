Mort de Monique Bouygues : Les adieux de sa famille et Line Renaud

Le 18 octobre dernier, le groupe Bouygues annonçait la disparition d'un membre emblématique en la personne de Monique Bouygues. La femme du fondateur du groupe Bouygues, Francis Bouygues, mère de l'actuel PDG Martin Bouygues est décédée à l'âge de 93 ans. "Son rôle a été très important dans la vie professionnelle de Francis Bouygues, et donc dans la vie du Groupe. À ses côtés dès la création du groupe en 1952, elle est devenue administratrice de Bouygues immédiatement après le décès de Francis Bouygues [en 1993, ndlr], exerçant ce mandat pendant vingt-deux ans. Passionnée par tous les aspects de la vie du Groupe, elle a toujours apporté sa contribution active et son soutien aux grandes étapes de son développement", rappelait la célèbre entreprise française.

Les obsèques de Monique Bouygues se sont déroulées lundi 23 octobre en l'église Saint-François-Xavier, dans le 7e arrondissement de Paris. Par un temps maussade, ses fils Martin Bouygues (65 ans) et Nicolas Bouygues (71 ans) lui ont adressé un ultime adieu. Plusieurs personnalités ont également assisté à la cérémonie religieuse dont l'actrice et chanteuse Line Renaud, ou encore la comédienne Cyrielle Clair et le chanteur Philippe Lavil.