Mort de Morgana King : La mamma Corleone du Parrain a succombé à un cancer

Le grand public se souviendra surtout de son visage comme de celui de Carmela Corleone, épouse de Don Vito Corleone (Marlon Brando) dans les deux premiers volets de la trilogie Le Parrain, mais elle était aussi et surtout une chanteuse de jazz de talent, admirée par Frank Sinatra et Billie Holiday et créditée de plus de vingt albums : la chanteuse et actrice Morgana King s'est éteinte à l'âge de 87 ans.

Sa mort, survenue en fait le 22 mars 2018 à Palm Springs des suites d'un cancer (lymphome non hodgkinien) et alors rapportée par le coroner au Washington Post, était passée inaperçue jusqu'à ce qu'un de ses amis, John Hoglund, lui rende hommage sur les réseaux sociaux cette semaine.

Née Maria Grazia Morgana Messina le 4 juin 1930 à Pleasantville (Etat de New York) de parents siciliens, Morgana King, qui avait grandi dans le Bronx, et perdu son père à l'âge de 11 ans, avait commencé à se produire à partir de 16 ans dans les clubs de Greenwich Village, avant de connaître la gloire et de chanter à Las Vegas ainsi que sur de fameux plateaux télé, tel celui du Tonight Show. Son premier album, Morgana King Sings the Blues, était paru en 1955. Elle s'était fait remarquer en 1964 avec sa reprise du classique A Taste of Honey, qui lui avait valu une nomination aux Grammy Awards 1965 dans la catégorie Révélation de l'année. La récompense avait été raflée par... les Beatles. Cette année-là, elle avait sorti It's a Quiet Thing, l'un de ses trois albums sur le label Reprise de Frank Sinatra, marqué par la douleur du deuil après la mort de son second mari, le tromboniste Willie Dennis, tué dans un accident de voiture. Elle l'avait épousé quatre ans plus tôt, en 1961, après avoir été précédemment mariée (1947-1956) au trompettiste Tony Fruscella, dont elle eut une fille (décédée en 2008).

Morgana King, qui ambitionnait au début de sa carrière de devenir actrice, avait joué dans Le Parrain la femme de Marlon Brando, alias Don Vito Corleone. Un rôle resté fameux notamment pour la scène d'ouverture du mariage de Connie, où elle chante Luna mezzo mare. Son personnage mourait dans la partie II de la trilogie signée Coppola et c'est d'ailleurs la mère du cinéaste, Italia, qui la doublait dans son cercueil, Morgana ayant refusé. A l'en croire, décrocher ce rôle avait été d'une étonnante facilité, au cours d'un bref entretien avec le réalisateur et le producteur : "Cela fait 26 ans que je suis chanteuse. Je joue la comédie quand je chante. Alors on peut dire que j'ai répété pour ce rôle durant toute ma vie, racontait-elle en 1971. J'ai lu Le Parrain il y a deux ans et je savais que je devais en être. Je suis allé voir mon hypnothérapeute pour me programmer et me conditionner à faire partie du casting. Ca a marché !" Par la suite, Morgana King était à nouveau apparue à l'écran dans Brooklyn State of Mind et dans le soap opera All My Children.