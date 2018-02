Mort de Natalie Wood : Son veuf Robert Wagner est suspecté

Le 29 novembre 1981, Natalie Wood est retrouvée noyée au large au large de l'île Catalina dans la baie de Los Angeles. Elle séjournait sur son yacht, le Splendour, en compagnie de son époux Robert Wagner (L'Amour du risque), de leur ami Christopher Walken et du capitaine Dennis Davern. En pleine nuit, malgré sa peur phobique de l'eau, l'actrice culte de West Side Story et de La Fureur de vivre aurait quitté le navire, dans sa chemise de nuit, à bord d'un canot de sauvetage. Quelques heures plus tard, elle était retrouvée noyée. Trente-six ans après sa disparition, les enquêteurs sont plus que jamais persuadés que Robert Wagner ne leur a pas tout dit.

Facteurs indéterminés

À l'époque, l'affaire est vite conclue. C'est un accident, une noyade. Natalie Wood avait 43 ans. En 2011, l'enquête est rouverte. Un an plus tard, la cause du décès est modifiée, qualifiée dorénavant de "noyade et autres facteurs indéterminés", mais lesquels ? Le 3 février 2018, les enquêteurs évoqueront l'affaire dans 48 Hours, une émission de CBS. Deux certitudes : impossible de prouver qu'il s'agit d'un accident et Robert Wagner en sait plus qu'il ne veut bien l'admettre. Car ce soir-là, avant la disparition de l'actrice, le couple s'est violemment disputé avant de se retirer dans sa cabine. Le rapport d'autopsie est également accablant, le corps de l'actrice comportait de nombreux bleus : "Elle ressemblait à une victime d'agression", estime le détective Ralph Hernandez du bureau du shérif du comté de Los Angeles.

Depuis la réouverture de l'enquête, Robert Wagner, aujourd'hui âgé de 87 ans, a refusé de témoigner de nouveau. Le lieutenant John Corina s'inquiète de constater dans les archives que les déclarations de Wagner divergent toujours un peu plus de celles du capitaine : "Nous ne l'avons jamais entendu raconter les mêmes détails que les autres témoins dans cette affaire. Je pense qu'il a constamment changé un tout petit peu son histoire. Et sa version des faits n'a jamais vraiment collé." Wagner est d'autant plus suspect qu'il est la dernière personne à avoir vu Natalie Wood vivante.

Maudite incertitude...

Pour cette nouvelle enquête, les enquêteurs du bureau du shérif du comté de Los Angeles ont consulté les archives mais aussi passé le Splendour au peigne fin en quête de nouveaux indices. De nouvelles auditions ont été menées, notamment avec Lana Wood, la soeur de l'actrice. 48 Hours, l'émission de CBS, suit les enquêteurs dans leur travail aussi titanesque que frustrant. Car quelles conclusions en tirer aujourd'hui ? "Nous n'avons pas été capables de prouver qu'il s'agit d'un homicide, mais nous ne pouvons pas prouver qu'il s'agit d'un accident, résume le détective Ralph Hernandez. Le vrai problème, c'est que nous ne savons pas comment elle a terminé dans l'eau." Robert Wagner et Christopher Walken ont refusé de répondre aux questions de la chaîne.