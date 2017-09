Mort de Paul Wermus : Laurent Ruquier salue "son courage", pluie d'hommages

Comme nous l'avons indiqué il y a quelques heures, Paul Wermus est mort à l'âge de 71 ans d'un cancer du pancréas. Une disparition qui peine de nombreuses personnalités.

Le journaliste qui a collaboré avec France-Soir, Le Quotidien de Paris, Le Figaro et VSD, a eu droit à un vibrant hommage de la part de Laurent Ruquier, avec qui il a collaboré dans On a tout essayé, On n'a pas tout dit (France 2), On va s'gêner (Europe 1) et Les Grosses Têtes (RTL). Contacté par nos confrères de Télé Loisirs, l'homme de télévision de 54 ans a déclaré : "Paul a été très courageux depuis un an. On espérait tous qu'il allait s'en sortir... Ses enfants et son frère [Alain Wermus, réalisateur de la série Famille d'accueil, ndlr] ont été très proches de lui jusqu'à la fin."

Proche du défunt également, Laurent Ruquier a salué sa simplicité et sa joie de vire : "Contrairement à ce qu'on croit, il n'était pas mondain du tout. C'était un épicurien, qui aimait les cigares, les bons repas et la rigolade entre copains. J'ai la souvenir d'un voyage que nous avions fait au Portugal, pas triste du tout. Paul Wermus aimait la vie. Il a bouffé la vie !"

Sur les réseaux sociaux, Paul Wermus a aussi reçu une pluie d'hommages. Faustine Bollaert, Audrey Pulvar, Florian Gazan, Gérald Dahan, Stéphane Bern, Valérie Bénaïm, Géraldine Maillet... ont tous salué l'homme drôle et tendre qu'il était.