Mort de Paulette Coquatrix, l'iconique épouse du patron de l'Olympia

Le monde de la musique est en deuil après avoir perdu l'une de ses plus grandes figures. Paulette Coquatrix, née le 26 avril 1916 à Paris, est morte hier à l'âge de 102 ans, a annoncé sa famille.

Celle qui commença sa carrière en tant que créatrice de costumes pour les spectacles de la Comédie-Caumartin, a été aussi costumière pour le cinéma dans les années 50, travaillant sur Napoléon de Sacha Guitry, L'Amant de lady Chatterley de Marc Allégret, Chéri, fais-moi peur de Jack Pinoteau ou encore Signé Arsène Lupin d'Yves Robert.

Et comme son nom l'indique, elle fut bien sûr connue pour avoir été l'épouse de Bruno Coquatrix, célèbre imprésario de vedettes de la chanson qui fut de 1954 à 1979 le directeur du plus grand music-hall d'Europe, l'Olympia. Sous sa direction, aux côtés de sa femme Paulette, les plus grands artistes de l'époque montent sur scène de cette salle mythique : Georges Brassens, Gilbert Bécaud, Johnny Hallyday, Dalida, Édith Piaf, mais aussi des internationaux, comme les Beatles qui y joueront 41 fois d'affilée en 1964.

À la mort de Bruno Coquatrix, son épouse hérite de l'Olympia à parts égales avec sa fille Patricia. Toutes deux vont alors en confier la direction artistique à Jean-Michel Boris, le neveu de Paulette, jusqu'à la vente de la salle de spectacle au groupe Vivendi en août 2001. Ce qui n'empêche pas la famille d'être encore activement attachée au lieu, puisque Patricia en a assuré la direction artistique jusqu'au mois de janvier 2002. Paulette Coquatrix est également la mère d'une autre fille, Hina.

Les obsèques de Paulette Coquatrix auront lieu le mardi 5 juin 2018 à 10h30 au crématorium du Père-Lachaise à Paris dans le 20e arrondissement, où fut également inhumé son mari.