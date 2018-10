Mort de Philippe Gildas : Son épouse Maryse, bouleversée par l'affection reçue

Ce dimanche 28 octobre 2018 dans la matinée, nous apprenions la mort de Philippe Gildas dans la nuit. Le journaliste et animateur de 82 ans, qui a marqué le PAF avec Nulle Part Ailleurs et le formidable duo qu'il formait avec Antoine de Caunes, souffrait d'un cancer. Cette disparition soulève une immense vague d'émotion qui est allée droit au coeur de Maryse Gildas, son épouse depuis 1984.

Maryse Gildas, 78 ans, a longtemps été une voix d'Europe 1. C'est donc sur cette même radio, au micro de Fabienne Le Moal, qu'elle accepté de dire quelques mots aujourd'hui, des mots de reconnaissance avant tout : "On a vraiment été très heureux dans cette maison [Europe 1] qui est toujours un peu la nôtre, commence Maryse. C'était d'abord une rencontre professionnelle mais on a ressenti une grande complicité, tout de suite." Leur émission s'est terminée, Philippe Gildas est devenu directeur de l'antenne mais Maryse lui manquait. Ils se sont revus pour ne plus se quitter pendant trente-six ans. "Trente-six ans d'un bonheur formidable", arrive à prononcer Maryse Gildas, gagnée par l'émotion.

Maryse Gildas confirme qu'il était très malade et qu'il lui avait dit qu'il n'en aurait plus pour longtemps : "Oui, c'était il y a quelques jours. C'était le moment. Il fallait qu'il parte de toute façon. C'était plus possible alors. C'est un combat qu'il a mené jusqu'au bout. Avec moi, avec ses fils et ma fille. Et des amis du métier. Je ne pensais pas qu'il y en aurait autant. J'avais un peu de doutes sur ce métier, je n'en ai plus. C'est extraordinaire les messages que j'ai eus depuis cette nuit. Je ne pensais pas avoir autant de monde. (...) Il a été découvreur de talents et ils sont encore là, même s'ils commencent à avoir de l'âge aussi. Ils étaient tous là, ils sont venus le voir. Merci à tous, ça réchauffe, ça fait du bien."