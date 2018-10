Mort de Philippe Gildas, star de "Nulle Part Ailleurs"

Comme Pierre Lescure, Bruno Gaccio ou encore le regretté Alain De Greef, il incarnait l'esprit Canal. Philippe Gildas est mort dans la nuit, de samedi à dimanche 28 octobre 2018 selon Europe 1. Le célèbre animateur a rendu son dernier souffle dans un hôpital parisien. Il souffrait d'un cancer. L'époux de Maryse Gildas, animatrice radio, avait 82 ans. Antoine De Caunes vient de confirmer la triste nouvelle à l'AFP.

Né en 1935 à Auray dans le Morbihan, Philippe Gildas commence sa carrière de journaliste à Combat, un organe de presse anciennement clandestin de la Résistance qui persistera après la Libération. À cette époque, il porte encore son vrai nom, Leprêtre. Quand il débarque sur RTL en 1962, alors qu'il fait son service militaire, il lui faut un pseudonyme : ce sera donc Gildas. De RTL, il passe à l'ORTF puis TF1 et enfin Antenne 2 où il anime un jeux culte, La Chasse au trésor.

Nous sommes en 1985 quand il rejoint la toute neuve Canal+. Deux ans plus tard, il prend les rênes de Nulle Part Ailleurs où il formera un duo culte avec Antoine de Caunes durant dix ans. Il tient la barre aux côtés de son tout jeune acolyte qui lui en fera voir de toutes les couleurs. Ces deux-là s'aimaient, se respectaient, se faisaient rire et on riait avec eux. Combien de fois de Caunes a saccagé le plateau devant un Philippe Gildas mi-amusé, mi-indigné, camouflé dans un grand sac poubelle en espérant épargner son costume ? Ce sera souvent peine perdue, mais les deux animateurs auront marqué de leur empreinte, non seulement l'histoire de Canal mais celle de tout le petit écran.

En 1997, Philippe Gildas quitte Nulle Part Ailleurs. Comme le résume l'AFP : "Après avoir pris, un temps, les rênes d'i-TELE, il lance en 2007 la chaîne Vivolta, dédiée aux seniors." Il était aussi producteur : sa société Ellipse est à l'origine du jeu culte Pyramide et de la série d'animation Les Aventures de Tintin.