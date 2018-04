Mort de Philippe Vecchi : Alexandre Devoise "pressentait un drame"

Alexandre Devoise et Philippe Vecchi ont rencontré un succès immense sur Canal+, quand on parlait encore du regretté "esprit Canal". Sur la chaîne cryptée, le duo a présenté La Grande Famille pendant deux ans avant de reprendre les rênes de Nulle Part Ailleurs. Après douze années de collaboration, le duo s'est séparé professionnellement mais est resté ami. Le 27 octobre 2017, Philippe Vecchi était retrouvé mort au domicile de ses parents à Riorges, dans la Loire. L'animateur et journaliste de 53 ans se serait suicidé par dépit amoureux. Son ancien complice a encore du mal à y croire.

C'est en marge d'un week-end caritatif au ski, glisse en coeur qui s'est déroulé du 23 au 25 mars 2018, qu'Alexandre Devoise (45 ans) a accordé une grande interview que France Dimanche publie dans son dernier numéro. À propos de la mort de Philippe Vecchi, l'animateur du Téléshopping sur TF1 raconte l'avoir vécu comme "un choc d'une violence inouïe" : "Je l'avais eu en ligne quelques jours avant. Philippe était quelqu'un de très fragile et l'issue est malheureusement terrible. Après le succès fulgurant qu'on a connu sur la chaîne - assez exceptionnelle à l'époque - qu'était Canal, Philippe a eu bien du mal à rebondir (...) Tous les deux, on a toujours été cul et chemise, vivant douze ans de notre vie ensemble, un peu comme un couple. On bossait ensemble, on partait en week-end ensemble et en vacances ensemble, on était plus que des potes."

Ce lien étant encore très fort, Alexandre Devoise a donc ressenti le mal-être de son ami : "Pour tout vous dire, je pressentais depuis très longtemps un drame, et en même temps, quand ça arrive, on ne s'y attend jamais. C'est super triste."

La mort de Philippe Vecchi a été annoncée par sa soeur Elsa Vecchi, rédactrice en chef du Huffington Post Québec, en quelques mots sur sa page Facebook. Alexandre Devoise a attendu plusieurs semaines avant d'exprimer publiquement sa tristesse, fin novembre.

