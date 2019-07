Mort de Philippe Zdar : sa fille Angelica réussit au bac, Aure Atika émue

Voilà presque un mois que Philippe Cerboneschi, dit "Zdar", membre du duo Cassius, est mort. Appuyé contre la rambarde de la fenêtre de son appartement situé dans le 18e arrondissement de Paris, le génie de l'électro française a chuté mortellement depuis le 3e étage, le 19 juin 2019. Il laisse derrière lui James (9 ans) et Pénélope (5 ans), enfants qu'il a eus avec la créatrice Dyane de Serigny. Avant cela, il a eu une fille, Angelica (17 ans) avec la comédienne Aure Atika.

Comme des milliers d'autres étudiants, Angelica a dû passer des épreuves anticipées du baccalauréat, malgré la perte tragique de son père. Des révisions forcément compliquées par ce deuil. Malgré tout, la lycéenne qui s'apprête à entrer en terminale a obtenu d'excellentes notes. 18 et 16 en français, 17 en travaux personnels encadrés, puis un honorable 12 en sciences. "Tellement fière de ma fille. De notre fille, Philippe. J'entends déjà tes commentaires. Fier comme un bar-tac !", a écrit Aure Atika dans sa story Instagram, précisant qu'il s'agissait du "premier rayon de soleil".

Des résultats brillants, que la jeune Angelica fête en partant au Japon, comme on peut le voir sur sa story Instagram. Quelques jours auparavant, le 21 juin 2019, elle rendait un hommage poignant à son papa sur le réseau social. "Cher papa, les mots ne seront jamais suffisants pour pouvoir tout exprimer. Les gestes non plus, malheureusement. Rien n'arrivera à me faire sortir tout ce que j'ai sur le coeur, si ce n'est que ta présence physique, tes blagues, ton rire, ta philosophie, ta musique, tes câlins, tes 'je t'aime', tes encouragements, ta voix, tout simplement toi. Je ne réalise pas encore entièrement, c'était si brutal et inattendu... (...) Je ne comprends pas tout, pourquoi toi, pourquoi comme ça, si violemment, pourquoi maintenant ? (...) Embrasse tout le monde là-haut de ma part, tout le monde t'embrasse en bas", a-t-elle joliment déclaré. Un message bouleversant.