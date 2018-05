Mort de Pierre Bellemare : Les stars du PAF lui rendent hommage

Les hommages se sont vite multipliés sur Twitter ! Jean-Pierre Foucault définit Pierre Bellemare comme un "inventeur génial à la radio et à la télé" et comme un "exemple pour des générations de jeunes talents". De son côté, Jean-Luc Reichmann salue sa "voix unique". On a également pu lire les hommages vibrants de Florian Gazan, de Valérie Bénaïm, de Laurent Bazin ou encore de Stéphane Bern. "Tristesse et émotion car Pierre, merveilleux complice des @GrossesTetesRTL dans les années 90 avec #philippebouvard, était un bel esprit, fin lettré et raconteur d'histoires extraordinaire. Pensées émues pour sa famille", déclarait ce dernier.