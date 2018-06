Mort de Pierre Bellemare – Son fils Pierre Dhostel en larmes : Ses derniers mots

La disparition de Pierre Bellemare a bouleversé toute la France le 26 mai 2018. Emporté à l'âge de 88 ans, le journaliste est devenu une figure emblématique des médias. Si les Français ont pleuré une légende de la télévision, Pierre Dhostel a tenu à rendre un nouvel hommage très vibrant à son père qu'il admirait tant le 2 juin 2018.

C'est sur le plateau de M6 Boutique en plein direct sur M6 que Pierre Dhostel s'est adressé avec émotion aux téléspectateurs avant de rendre l'antenne : "Je voulais vous dire un petit mot sur mon père qui a disparu la semaine dernière. On a parfois la chance de rencontrer un homme exceptionnel. Mon père faisait partie de cette race-là. Il a bercé le coeur des Français pendant plus de soixante ans avec ses émissions de télévision, de radio et avec ses histoires qu'il savait bien nous raconter".

À la fois ému et fier, Pierre Dhostel a profité de cet instant pour rappeler qu'il était à la tête de M6 Boutique grâce à son père Pierre Bellemare. "C'était un amoureux des objets. (...) Un jour, il a eu l'idée de réunir sa passion des objets avec une émission de télé et cela a donné le Télé achat. (...) Je tenais à lui dire un grand merci. Depuis trente ans, j'anime son émission, cette émission qu'il a créée ! Je voulais vraiment qu'il le sache", a-t-il déclaré la voix tremblante.

Au bord des larmes, Pierre Dhostel a conclu M6 Boutique au côté des animatrices Valérie Pascal et Laurence Péraud en jetant un regard vers le ciel et en remerciant les téléspectateurs de M6.