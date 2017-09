Mort de Pierre Bergé : Les hommages émus de Gallienne, Fogiel, Obispo...

Ce vendredi 8 septembre, Pierre Bergé s'en est allé. Le compagnon d'Yves Saint Laurent, mécène, homme d'affaires et militant de la cause LGBT ainsi que de la lutte contre le sida, est mort à 86 ans. Les hommages, depuis l'annonce de son décès, se sont multipliés...

Sur les réseaux sociaux, la mort de Pierre Bergé a très vite été commentée, et c'est la tristesse qui domine. Personnage clivant du monde médiatique, il a cependant mené bien des combats et a eu une vie si riche qu'il a laissé des traces dans la mémoire de milliers de personnes. "Adieu Pierre, merci infiniment de tout ce que tu as fait, merci de l'intensité de notre lien. Tu vas tellement manquer", a écrit sur Twitter l'animateur Marc-Olivier Fogiel, qui l'avait reçu sur son Divan. De son côté, le chanteur Pascal Obispo pleure aussi la mort de celui avec lequel il a mené pendant des années une lutte active contre le sida, via le Sidaction. "Notre guide vient de nous quitter. Encore une terrible nouvelle ce matin. Il faudra continuer le combat, pour lui pour nous et nos enfants", a-t-il écrit sur Twitter. La journaliste Caroline Fourest a pour sa part estimé que "la France perd[ait] un grand militant et un grand mécène, des arts et de l'égalité".

Les réactions sont très nombreuses et viennent de tous les milieux. "YSL, la lutte contre le sida et pour le mariage pour tous, le mécénat culturel... Triste jour que celui de la mort de Pierre Bergé", a tweeté Guillaume Gallienne. Le comédien l'avait incarné au cinéma en 2014 dans le film de Jalil Lespert. Le réalisateur a dit avoir perdu "un ami". "C'est avec une infinie tristesse que j'apprends la mort de Pierre Bergé. Je perds un ami. La France perd un homme d'exception", a tweeté la maire de Paris, Anne Hidalgo. "Tristesse : mort de #PierreBergé un homme de caractère, un immense militant contre le #sida et pour l'égalité. Et tant d'autres choses...", a écrit Jean-Luc Romero. Quant à Jack Lang, il a évoqué une "oeuvre immense" et un homme avec une grande "personnalité !"

L'ancien président de la République, François Hollande, a posté un long message sur Facebook. "Pierre Bergé était un homme de caractère, il a contribué à embellir par son action la vie de ses concitoyens. Il pouvait être intransigeant et parfois excessif, mais il était toujours généreux et profondément attaché à la dignité humaine. Je perds un ami. J'adresse à son compagnon et à ses proches mes plus sincères condoléances", a-t-il notamment écrit.