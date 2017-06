Mort de Prodigy : Hospitalisé, le rappeur s'est étouffé avec un oeuf

Le monde de la musique est en deuil. Selon la presse américaine, le rappeur Prodigy, membre fondateur du duo de hip-hop Mobb Deep, est mort mardi 20 juin à Las Vegas. Hospitalisé depuis plusieurs jours après un concert organisé le 17 juin à Sin City, l'artiste de 42 ans souffrait depuis la naissance de la drépanocytose, une maladie du sang génétique. "C'est avec une extrême tristesse et une grande incrédulité que nous confirmons la mort de notre cher ami Albert Johnson, mieux connu par des millions de fans comme Prodigy du légendaire duo de rap new-yorkais Mobb Deep", a déclaré son agent dans un communiqué. Ce dernier a précisé que la cause du décès n'avait pas encore été établie.

Des complications à l'issue du concert

D'après TMZ, Prodigy s'est étouffé lors de son petit-déjeuner à l'hôpital en mangeant un oeuf, peu de temps avant de décéder mardi matin. "On ignore encore si cela a provoqué sa mort. Les enquêteurs essayent de découvrir si c'est l'étouffement ou si ce sont les symptômes de la maladie qu'il combattait depuis des jours", écrivent nos confrères. Samedi soir, celui qui était également producteur et parolier devait assister à une rencontre avec ses fans à l'issue du concert de Mobb Deep donné avec son acolyte Havoc mais, trop affecté par sa maladie, il n'avait pas pu honorer ce rendez-vous. Selon les membres de son équipe, Prodigy a été fragilisé par les fortes températures de Las Vegas (43 degrés) qui ont vraisemblablement empiré son état, le menant à une déshydratation et affaiblissant son système immunitaire. "À la sortie du concert, Prodigy a dit au revoir à Ice-T [également présent à Las Vegas pour des concerts, NDLR] et s'est rendu à son hôtel pour se reposer. Son état a empiré. Son agent nous dit qu'il a été hospitalisé peu de temps après ça", ajoute TMZ.

Sur Instagram, Havoc a rendu hommage à son ami parti trop tôt en publiant plusieurs clichés, notamment de leurs débuts. Le duo Mobb Deep s'était lancé à la fin des années 1980 et avait rencontré le succès avec l'album The Infamous et le titre Shook Ones. Leur dernier album studio, The Infamous Mobb Deep, était paru en 2014.