Mort de Raymond Danon : Sa fille Géraldine lui témoigne son amour

Son papa lui a sans aucun doute transmis la passion du cinéma, c'est à présent sans lui qu'elle va poursuivre sa carrière. Géraldine Danon a annoncé la mort de son papa, le producteur Raymond Danon, sur sa page Instagram, dans la matinée du mercredi 10 octobre 2018. L'actrice et réalisatrice de 49 ans se trouvait à ses côtés : "Mon père, Raymond Danon vient de m'offrir son dernier soupir. Il est parti, la main dans ma main, chez moi, en Bretagne, rejoindre ma mère qui l'attend depuis longtemps."

Le producteur de 88 ans, qui avait débuté sa carrière au cours des années 1960 avec des comédies comme Faites sauter la banque ! de Jean Girault, a vaillamment affronté la maladie. "Il s'est battu avec un courage et une détermination extraordinaires contre cette saleté de crabe qui chaque jour, un peu plus, le dévorait, sans jamais perdre sa joie, son enthousiasme, son humour, son optimisme, son élégance, et son merveilleux sourire", a également écrit Géraldine.

L'actrice a tenu à rappeler la belle carrière de son papa, dont elle sera à jamais très fière : "Il a produit plus de 120 films qui le rendent éternel. Il restera un des plus grands producteurs de notre temps, au palmarès inégalé. Les Choses de la vie, Le Sauvage, Le Chat, Monsieur Klein, La Vie devant soi, La Scoumoune, Max et les ferrailleurs, Le Train, Les Granges brûlées, Le Gitan, Vincent, François, Paul et les autres, Le Juge et l'assassin, La Passante du Sans-Souci, et beaucoup d'autres."

Son touchant message s'est conclu avec une déclaration d'amour : "Repose en paix papa chéri, la vie sans toi n'aura plus jamais la même saveur. Je t'aime fort."