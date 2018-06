Mort de Richard Harrison, star de l'émission Pawn Stars

L'homme d'affaires, également connu sous les surnoms The Old Man et The Appraiser, est mort à 77 ans le 25 juin 2018. C'est Rick, le fils de Richard Harrison, qui a confirmé la triste nouvelle sur Instagram.

Les téléspectateurs de C8 et CStar le connaissaient bien puisqu'il était le taulier de l'émission de télé-réalité Pawn Stars. Richard Harrison, ex-marin de l'US Navy, tenait un magasin de prêt sur gages qui était au coeur du programme. À lire aussi Mort d'Hervé Ghesquière : Hommages de France 2 et des journalistes stars Mort de John Heard : James Van Der Beek, Elijah Wood... Hommages des stars Mort de Sir David Tang: Sarah Ferguson et Russell Crowe pleurent l'ami des stars Selon des sources proches qui se sont confiées au site TMZ, Richard Harrison est mort à Las Vegas – où il avait emménagé dans les années 1980 pour ouvrir la boutique Gold & Silver Pawn avec son fils Rick – des suites de la maladie de Parkinson. "Richard Benjamin dit The Old Man Harrison est mort ce matin, entouré de ceux qu'il aimait. Il manquera extrêmement à sa famille à l'équipe de Gold & Silver Pawn et à tous ses fans dans le monde. C'était mon héros et j'ai eu de la chance d'avoir Un Vieil Homme à mes côtés comme père", a écrit son fils sur Instagram. De son côté, la chaîne History aussi pleure sa mort. "Nous sommes profondément triste d'avoir perdu notre ami Richard, un membre adoré de HISTORY et de la famille Pawn Stars. Il va grandement nous manquer pour sa sagesse et sa candeur", a-t-elle déclaré à TMZ.

Thomas Montet

