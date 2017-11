Mort de Robert Hirsch : Les détails de ses obsèques, la peine d'Alain Delon

Des détails sur les obsèques de Robert Hirsch ont été dévoilés par France Bleu Mayenne. Le grand comédien, mort à l'âge de 92 ans, "devrait être enterré dans le cimetière de Bouère, en sud-Mayenne, classé monument historique en 2005", indique le site de la station. Une décision qu'il avait prise pour que sa dépouille repose à côté de celle d'un ami proche originaire de la région et qui repose dans ce même cimetière. Robert Hirsch avait pris soin de tout préparer pour que son repos éternel se déroule dans des conditions précises. Il avait ainsi prévu sa pierre tombale, sur laquelle est inscrite sa date de naissance, 1925.

Robert Hirsch était hospitalisé depuis 48 heures après une chute à son domicile et son coeur, "fragile, a probablement lâché", a indiqué à l'AFP Jeoffrey Bourdenet, comédien et metteur en scène, qui était à ses côtés. La disparition de ce passionné de théâtre, détenteur de six Molière et un César (Hiver 54) a suscité une grande émotion dans le monde du spectacle. Celui qui disait ne jamais vouloir prendre sa retraite et avoir le théâtre pour "religion", était encore à l'affiche ces dernières années de pièces à succès comme Le Père de Florian Zeller.

"Robert, c'était mon idole" a confié Alain Delon au Figaro. "Je l'admirais comme homme et comme comédien. Sa formation au conservatoire a fait de Robert le meilleur d'entre nous." Pour Ladislas Chollat, qui l'a mis en scène dans son dernier grand succès Le Père, "c'est un monstre sacré mais sans en avoir l'ego, il était encore tellement heureux d'être là." Pierre Lescure, président du Festival de Cannes, se souvient avoir "toujours vécu avec son talent sensible et exorbitant, au théâtre beaucoup, à la télévision (pour des rires et de beaux rôles) et au cinéma aussi. Il savait qu'il ne jouerait plus et il enrageait". Gilles Jacob, ancien président du Festival, évoque "un des Comédiens français dont le tempo, la justesse du jeu, le sens du croquis, de la caricature humaine étaient extraordinaires".