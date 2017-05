Mort de Roger Moore : James Bond, l'espion qu'il aimait tant

Roger Moore avait pourtant été jugé "trop beau" et donc recalé pour le premier 007, Dr No (1962). Il lui aura fallu attendre que Sean Connery soit fatigué du rôle pour prendre le relais. Dans Paris Match, il est revenu sur ses années Bond qu'il a adorées, avec franchise et humour. Ainsi, quand on lui demande pourquoi les producteurs avaient fait appel à lui, il répond : "Parce que je n'étais pas cher ! Plus sérieusement, je connaissais bien les producteurs car nous nous retrouvions souvent autour des tapis verts des casinos et des salles de jeu de Londres."

À l'image du flegme de son personnage, Roger Moore a pris au sérieux mais sans trop de pression le fait d'incarner ce personnage iconique, jusqu'au jour de la première séance : "Quatre mille acteurs ont joué Hamlet les uns après les autres ! Je n'ai pas été inquiet quand j'ai repris le rôle de Sean, mais une heure avant la première projection officielle à la presse, j'ai soudain été totalement paniqué. 'Mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire s'ils ne m'aiment pas ?' Je me suis angoissé pendant un quart d'heure puis je me suis dit que c'était comme d'avoir un enfant, j'avais perdu les eaux, j'étais en route vers la salle d'accouchement, le bébé arrivait, il n'y avait plus rien à faire pour changer quoi que ce soit. S'ils ne m'aimaient pas, ils ne m'aimaient pas."