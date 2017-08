Mort de Sam Shepard : Les mots de son ex Jessica Lange, mère de ses 2 enfants

Sam Shepard est mort le 30 juillet, laissant derrière lui des rôles emblématiques dans Les Moissons du ciel et L'Étoffe des héros. Sa vie privée a elle été marquée par sa relation avec Jessica Lange, actrice de King Kong, Tootsie ou encore American Horror Story. Peu avant sa mort, elle s'était confiée sur son ancien couple avec l'acteur et dramaturge, père de deux de ses trois enfants, Hannah Jane (née en 1985) et Samuel Walker (né en 1987).

Dans une interview réalisée pour AARP magazine à l'occasion de la diffusion de la série Feud dans laquelle elle partage la vedette avec Susan Sarandon, elle évoque sa relation avec Sam Shepard. Le couple a vécu ensemble de 1982 – la comédienne sortait de six ans de relation avec le danseur de ballet russe Mikhaïl Barychnikov, père de sa fille aînée Aleksandra – jusqu'en 2009. "Je ne dirais pas que Sammy était facile à vivre à vivre et rigolo, mais tout le monde à un côté sombre, et lui le partageait avec un grand sens de l'humour."

Quelques années auparavant, c'est Sam Shepard qui avait eu, dans The Guardian, des mots tendres pour son ex-compagne : "Nous allons vraiment bien ensemble. Bon, vous savez, il y a toujours des explosions. Mais c'est la seule femme avec qui je pourrais vivre. Et qui pourrait vivre avec moi ! Quelle autre femme pourrait me supporter ? Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme elle. Elle était étonnante. Une des choses formidables à son propos, outre sa beauté naturelle, c'était son humilité."

Partenaires dans le film Frances, sortie l'année où ils se sont mis en couple, ils s'étaient aussi donné la réplique dans Don't Come Knocking en 2005 de Wim Wenders, scénarisé par Shepard lui-même. Ils se sont séparés en toute discrétion après dix-sept ans de vie commune en 2009 : "Ils suivent des chemins indépendants," avait ainsi déclaré une source à People.