Mort de Samuel Hadida : Il avait révélé Tarantino et produisait Lelouch

Les cinémas indépendants français et américain sont en deuil. Le producteur et distributeur français Samuel Hadida est mort brutalement lundi 26 novembre 2018 à l'hôpital UCLA de Santa Monica. Figure du septième art, celui qui avait débuté sa carrière de manière magistrale en 1993 en produisant ce qui allait devenir un film culte – True Romance, de Tony Scott – s'est éteint avoir terminé le tournage du film Les Plus Belles Années, suite du grand Classique Un homme et une femme de Claude Lelouch – dont il avait produit Un + Une.

"Samuel était passionné et flamboyant. Il avait une façon unique de transmettre son amour du cinéma et de la vie, tout simplement. Nous souhaitons continuer sur la voie qu'il a tracée en poursuivant les projets de développement sous la bannière de Davis Films, que Samuel aimait tant, ainsi que les productions en cours", déclare son frère Victor Hadida dans un communiqué publié par la Metropolitan FilmExport, qu'ils ont cofondée et qui est devenue le principal distributeur français de films indépendants américains.

Samuel Hadida avait découvert et produit le premier scénario de Quentin Tarantino, True Romance. Producteur du Pacte des loups de Christophe Gans ou bien de Spider de David Cronenberg, il est aussi à l'origine de la saga Silent Hill, et a collaboré avec Constantin Film sur la franchise Resident Evil. Hadida sera également derrière Le Parfum de Tom Tykwer et L'Imaginarium du docteur Parnassus de Terry Gilliam. Récemment, il avait produit deux comédies françaises, Love Addict et Le Flic de Belleville.

Au fil des années, Metropolitan a conclu des accords à long terme avec des sociétés aussi renommées que New Line Cinema (la trilogie du Seigneur des anneaux), Lionsgate (la saga Hunger Games) et DreamWorks, tout en distribuant les plus grands réalisateurs hollywoodiens (Martin Scorsese, Steven Spielberg, Peter Jackson, Terrence Malick, Tony Scott, Roger Avary)

Outre son frère, Samuel laisse dans le deuil son épouse, Maryse Claire, leurs trois enfants, Laurent, Audrey et Aurélie, ainsi que sa petite-fille, Sasha.