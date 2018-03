Mort de Stéphane Audran : Les détails des obsèques annoncés

Alors que Colette Dacheville, dite Stéphane Audran, est morte le 27 mars 2018 à l'âge de 85 ans, ses obsèques se préparent. Ses amis et ses proches ont d'abord rendez-vous à Paris avant de s'envoler pour la Corse.

Les obsèques de Stéphane Audran seront célébrées mardi 3 avril 2018 à 10h30 en l'église Saint-Roch, la paroisse parisienne des artistes, dans le 1er arrondissement de la capitale, a annoncé à l'AFP son fils Thomas Chabrol. Par la suite, Stéphane Audran sera inhumée le mercredi 4 avril à Tolla, en Corse (dans le Sud, à environ une heure d'Ajaccio).

Figure du cinéma français des années 1970 et 1980, l'actrice est morte des suites d'une maladie. C'est son fils, Thomas Chabrol, qui a annoncé la triste nouvelle à l'AFP. L'actrice fut la muse et l'épouse du cinéaste Claude Chabrol. Parmi ses films cultes il y a Le Festin de Babette (un chef d'oeuvre danois lauréat de l'Oscar du meilleur film étranger en 1988), Le Charme discret de la bourgeoisie, Les Bonnes Femmes ou encore Landru, Les Biches, La Femme infidèle... Son plus grand succès au box-office est un film de Claude Sautet, Vincent, François, Paul... et les autres, sorti en 1974 et qui avait attiré plus de 2,8 millions de spectateurs.

Thomas Montet