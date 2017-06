Mort de Stéphane Paille à 52 ans : Pierre Ménès et Bixente Lizarazu dévastés

Après avoir démarré sa carrière en 1982 à Sochaux, il a notamment joué à Montpellier, Bordeaux, Caen et Lyon, où il s'était installé après sa carrière de joueur. Il avait été sélectionné huit fois en équipe de France entre 1986 et 1989 et avait été Champion d'Europe Espoirs 1988 avec Eric Cantona.

L'ancien Bleu Bixente Lizarazu ou encore l'expert en ballon rond Pierre Ménès ont fait part de leur grande tristesse sur Twitter :