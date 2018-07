Mort de Tab Hunter, légendaire sex-symbol gay hollywoodien

Véritable icône à Hollywood et dans le monde du show business, Tab Hunter est mort à l'âge de 86 ans. Selon la page Facebook qui lui est dédiée, l'acteur et chanteur américain s'en est allé le 8 juillet 2018.

Enfant de parents divorcés – dont un père violent – Tab Hunter, qui s'appelait Arthur Gelien au civil, s'est émancipé dès l'âge de 15 ans en tant que garde-côte (il ment sur son âge pour intégrer le service) avant d'en être viré. C'est là qu'il rencontre Dick Clayton (futur agent de Jane Fonda et le grand rival d'Hunter, James Dean), qui lui suggère d'être acteur et le présente à Henry Willson, le spécialiste des "beaux garçons" à Hollywood.

Signé chez Warner, il se révèle en 1955, d'abord avec The Sea Chase aux côtés de John Wayne, puis dans la peau du petit frère de Robert Mitchum dans Track of the Cat. Rien ne lui résiste. Acteur et chanteur, son titre Young Love sorti en 1957 restera six semaines en tête du Billboard. À l'époque, des rumeurs courent sur son homosexualité. Mais le sujet est tabou, et Tab Hunter fera tout pour l'éviter. En 2007, il fait officiellement son coming out dans son autobiographie Tab Hunter Confidential: The Making of a Movie Star, un best-seller suivi d'un documentaire en 2015, portrait acclamé de cet ange blond qui faisait craquer toutes les femmes.

Côté coeur, Tab Hunter fut l'amant d'Anthony Perkins, l'acteur de Psychose, qui était bisexuel, et de Ronnie Robertson. Hunter était en couple avec Allan Glaser, qui fut le producteur du documentaire Tab Hunter Confidential.