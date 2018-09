Mort de Tom Diversy - Hagda abattue : "Sans lui, je suis la pire version de moi"

Le 31 août 2018, Hagda Prata s'était rendue aux obsèques de Tom Diversy, décédé à l'âge de 24 ans après avoir été victime d'un accident de moto le 23 août dernier à Nice. Elle était venue pour soutenir Nadine et Hervé, les parents de l'ancien candidat de La Villa, la bataille des couples (TFX), ainsi que Marion, la soeur de ce dernier. Quatre jours après lui avoir rendu un dernier hommage, Hagda Prada a brisé le silence et s'est exprimée pour la première fois sur la mort du jeune homme, parti trop tôt.

C'est sur son compte Instagram que Hagda Prata a publié un message poignant ce mardi 4 septembre 2018, suivi d'une adorable photo de son couple datant d'août 2018. "La gorge sèche, la respiration lourde, les yeux constamment mouillés, le regard souvent fixé dans le vide, la balance qui affiche un chiffre plus petit à chaque jour, c'est mon quotidien depuis son départ, a-t-elle commencé. Plus de perspectives de vie et pas la moindre idée de quoi va ressembler mon avenir vu que nos projets ensemble ont été stoppés. Sans lui, je suis la pire version de moi. On croit toujours que ça arrive qu'aux autres."

Hagda Prata s'est également confiée sur son couple avec le regretté candidat de la télé-réalité : "On croit qu'on a le temps de régler tout ça en prenant notre temps, mais la vie m'a prouvé le contraire. On n'avait pas le temps et on ne savait pas. On s'aimait le plus fort qu'on pouvait et on s'est blessé le plus fort qu'on a pu. L'amour passionnel et fusionnel n'est pas toujours le meilleur pour un couple, mais ça, on ne savait pas non plus et, même si on savait, on n'aurait pas pu contrôler."

Anéantie, celle qui a rencontré Tom Diversy sur le tournage des 10 Couples parfaits (TFX) souffre actuellement du manque de ce dernier. "Son manque me fait mal au plus profond de ma chair, mais rien, ni personne pourra le ramener à nouveau dans mes bras. Et, je dois apprendre à vivre avec ça car la vie ne m'a pas donné le choix, a-t-elle assuré. Je l'aime et je l'aimerai pour toute ma vie, mon Tom, mon bébé d'amour, si beau et si rayonnant."