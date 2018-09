Mort de Tom Diversy : Hagda Prata critiquée, son gros coup de gueule

Trois semaines après la mort de Tom Diversy – décédé à l'âge de 24 ans après avoir été victime d'un accident de moto le 23 août dernier à Nice –, Hagda Prata a officiellement fait son retour sur les réseaux sociaux. Mercredi 12 septembre 2018, la candidate de La Villa, la bataille des couples (TFX) a d'ailleurs publié sa toute première photo sans son dernier amour. Elle y faisait un placement produit qui n'a pas fait l'unanimité !

Critiquée, Hagda Prata a fait taire les mauvaises langues en prenant la parole dans sa story Instagram. "Vous êtes d'une méchanceté. Je pense que vous ne vous rendez pas compte, à ceux qui disent : 'tu t'en es vite remise', 'Tu as déjà oublié Tom', 'Tu n'en as rien à foutre'. J'espère que vous savez à quel point vous êtes horribles. Heureusement vous n'êtes juste qu'une minorité. J'ai décidé de tous vous bloquer", a-t-elle affirmé.

Fort heureusement, Hagda Prata est soutenue par ses fans qui n'hésitent pas à lui envoyer des messages sur le réseau social : "Les autres sont contents pour moi de me voir sourire." Le dernier amour de Tom Diversy s'est ensuite exprimé sur son deuil. "Pour certains, le deuil, ça veut dire morfler pendant des mois et des mois, et qu'il faut être dans un lit pendant des mois, en train de pleurer. Puis arrêter de vivre, de sourire, d'avancer. Le deuil, ce n'est pas cela", a-t-elle ajouté.

"La souffrance est toujours là. Après avoir perdu une personne que tu aimes, tu comprends que tu veux le rendre fier. Je me dis que Tom ne veut pas me voir triste. Je souffre, je craque tous les jours, il n'y a pas un jour où je ne pleure pas comme une folle mais je ne le fais pas devant vous. Dès que je peux me changer les idées, dès que j'ai l'opportunité de voir nos amis en commun, je le fais", a-t-elle conclu avant de dire qu'elle aimait profondément Tom Diversy.