Mort de Tom Diversy : L'hommage poignant de son meilleur ami, Dylan

Jeudi 23 août 2018, Tom Diversy est décédé à la suite d'un grave accident de moto à Nice. La terrible annonce (confirmée par Shauna Events, la société qui s'occupait de sa carrière sur le petit écran) a dévasté les proches de l'ancien candidat de La Villa, la bataille des couples (TFX). Après les stars de la télé-réalité et la soeur de Tom, c'est son meilleur ami qui lui a rendu hommage.

C'est sur son compte Instagram que Dylan s'est exprimé pour la première fois. Ce dernier considérait Tom Diversy comme son frère. Avec beaucoup d'émotion, il a écrit un message bouleversant accompagné d'une photo des deux grands amis. "J'avais décidé de ne pas m'affirmer là-dessus, moi qui suis très réservé quand il faut afficher ses sentiments, mais j'en suis incapable... Tu étais mon frère, mon double et plus encore, aucun mot n'est assez fort pour décrire la relation qu'on avait", a-t-il commencé.

Dylan s'est rappelé de sa rencontre avec Tom Diversy : "Il y a trois ans, tu m'as fait venir à Nice pour qu'on vive une aventure ensemble, une aventure dont on rêvait nous deux. Tu m'as offert cette vie de rêve que je voulais. J'y ai même trouvé ma femme. Mais aujourd'hui, cette aventure, je suis obligé de la terminer sans toi."

Tom Diversy était passionné par les motos, un hobby qui est devenu celui de Dylan. "La passion de la moto, c'est toi qui me l'a refilée, je te vois encore m'apprendre comment fonctionne une moto, me prêter tes équipements quand je passais le permis, ta joie lorsque je l'ai obtenu, notre première balade et j'en oublie", a-t-il déclaré.

Dylan a également ajouté que Tom Diversy a eu "la mort qu'il voulait, celle sur une moto". "Mon frérot, tu t'imagines pas à quelle point ça va être dur de vivre sans toi. Ton manque va m'être insupportable mais je vais être fort car je sais que tu ne voudrais pas que je baisse les bras", a-t-il ensuite conclu.