Mort de Tom Diversy (La Villa) : Sa soeur Marion révèle la date des obsèques

La famille et les proches de Tom Diversy, mort à l'âge de 24 ans des suites d'un accident grave en moto survenu à Nice jeudi 23 août 2018, sont en deuil. Après l'avoir salué à travers les réseaux sociaux, il est temps de lui dire au revoir une dernière fois autour d'une cérémonie officielle. Ce lundi 27 août, la soeur de Tom, Marion, qui avait livré un hommage bouleversant, a indiqué les détails des funérailles à travers un post Facebook. Celles-ci auront lieux en Meurthe-et-Moselle, où le candidat a grandi : "Elle se déroulera Vendredi 31 août à 15h. À la basilique de Saint-Nicolas-de-Port."

Elle y annonce également que l'enterrement sera public et donc accessible à tous. Toutefois, Marion demande aux fans de Tom de ne pas se bousculer pour y assister : "Mais nous vous demandons pour ceux qui ne connaissaient pas Tom personnellement et qui souhaitent venir, de laisser la place aux proches avant tout. Il risque de ne pas y avoir assez de place dans l'église. Et la priorité est bien évidemment à ceux qui le connaissaient."

La nouvelle du décès de Tom a créé l'émoi dans le milieu de la télé-réalité. Pour l'heure, seule son ex petite-amie Hagda Prata n'a pas encore réagi. Son amie Cassandra, rencontrée dans La Villa, la bataille des couples, s'est confiée sur l'état actuel de la belle Brésilienne. "Je ne pourrais pas vous expliquer sa douleur parce que je ne suis pas dans sa peau, mais pour faire court, elle va très mal et a du mal à réaliser ce qu'il se passe, a-t-elle déclaré. Mais, elle est très bien entourée et a beaucoup de courage et de force. J'admire cette femme."