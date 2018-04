Mort de Verne Troyer : Les mots émus de son ami Mike Myers (Austin Powers)

Connu pour être le plus petit acteur à Hollywood, Verne Troyer, l'interprète de Mini-Moi dans la saga comique Austin Powers, est mort samedi 21 avril à l'âge de 49 ans. "C'est avec une grande tristesse et le coeur incroyablement lourd que nous écrivons que Verne est décédé aujourd'hui", ont publié ses proches sur son compte Instagram, saluant la mémoire d'un homme "extrêmement bienveillant", qui "voulait faire sourire et rire tout le monde" et "aider de son mieux".

L'acteur, qui mesurait 81 cm et était l'un des hommes les plus petits du monde, avait connu le succès au cinéma où il interprétait l'acolyte, "cloné à l'échelle 1/8e", du diabolique Docteur Denfer, ennemi d'Austin Powers. Son interprète, Mike Myers, a lui aussi pleuré la disparition de son ami. "Verne était un acteur accompli et amenait toujours une vague de positivité à ceux qui avaient l'honneur de travailler avec lui", écrit le truculent comédien canadien dans un communiqué relayé par Us Weekly. "C'est un jour triste mais j'espère qu'il se trouve dans un meilleur endroit. Il va beaucoup nous manquer", a-t-il ajouté.

Si les causes de sa mort n'ont pas été précisées, une partie du message laissé par ses proches sur Instagram laisse entendre que Verne était en proie à une dépression et la thèse du suicide – cause probable de son hospitalisation début avril – n'est pas écartée. "La dépression et le suicide sont des problèmes très graves. On ne sait jamais quelle bataille mène quelqu'un en lui-même. Soyez gentils les uns envers les autres, écrivent-ils. Et sachez toujours qu'il n'est jamais trop tard pour venir en aide à quelqu'un." Verne Troyer luttait également depuis plusieurs années contre son addiction à l'alcool.