Mort de Véronique Colucci : "Un moment douloureux" pour Les Restos du coeur

"C'est une très triste nouvelle pour sa famille, ses enfants et petits-enfants, pour ses proches, qu'ils soient assurés des plus sincères condoléances et de l'entière affection de l'association", écrivent les Restos du coeur, quelques heures après avoir appris la mort de Véronique Colucci, l'ex-femme de Coluche.

Dans un communiqué publié sur le site de l'association caritative créée en 1985 par Coluche, ses membres rendent un vibrant hommage à celle qui fut une figure militante. "C'est aussi un moment douloureux pour les Restos. Pour les bénévoles, pour les personnes accueillies, pour les artistes et techniciens des Enfoirés, pour les salariés, pour les donateurs, les partenaires et pour toutes celles et tous ceux qui l'admiraient", peut-on lire.

"Véronique était l'une des 71 000 bénévoles des Restos. Mais on voudra bien nous pardonner de croire que Véronique était un peu plus qu'une bénévole. Par son histoire personnelle avec Michel Colucci évidemment. Mais aussi, à la suite de sa disparition, par son rôle essentiel dans la vie des Restos qu'elle a portés et fait grandir pendant plus de trente ans. Elle s'est investie à des périodes clefs, aux fonctions de présidente, alors qu'il y avait plus de coups à prendre que d'honneurs à recevoir. Elle a aussi joué un rôle essentiel tout au long de ces dizaines d'années dans les relations avec les Enfoirés. C'est grâce à elle, avec Jean-Jacques Goldman, que ces concerts ont été lancés, une aventure unique au monde, renouvelée d'année en année, partagée par des artistes totalement désintéressés, pour la cause des plus démunis."

Décrivant une "personnalité chaleureuse et dynamique", une femme qui "prenait plaisir à rencontrer sur le terrain dans les centres partout en France les équipes bénévoles et les personnes accueillies", les Restos du coeur sont désormais orphelins de deux de leurs plus grandes figures. Mais "le meilleur hommage que les Restos puissent lui rendre, c'est de s'engager à continuer à combattre la pauvreté et à rester fidèles au message et à l'esprit de Coluche", assure-t-on du côté de l'association.