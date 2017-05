Mort de Victor Lanoux: Maladie, désespoir... Sa Véronique lui avait sauvé la vie

Mort dans la nuit de mercredi 3 mai à jeudi 4 mai des suites d'un AVC, Victor Lanoux, laisse derrière lui des enfants, des petits-enfants et son épouse, la réalisatrice Véronique Langlois. Une femme à qui il doit tout.

La star de Louis la brocante, qui a rencontré son amour sur le tournage de la fiction, a toujours pu compter sur le soutien de sa moitié, surtout dans les moments difficiles. Victime d'un AVC en 2007 et alors que les médecins disaient qu'il resterait paraplégique, Véronique Langlois a été la seule à rester positive. "On m'a même traitée de conne car j'étais trop optimiste", a-t-elle expliqué en 2014 dans les colonnes de Gala. "Sa présence, sa force, son dynamisme m'ont aidé à surmonter les instants de découragement durant ma longue rééducation. (...) Sans cela, je crois que je me serais laissé glisser. Elle m'encourageait tellement à remuer mes membres inférieurs que quelque chose a fini par se débloquer", avait poursuivi Victor Lanoux.

Il faut dire que l'épouse de l'acteur, mariée avec lui depuis 2008, sait ce que c'est que de se battre après une épreuve. Plus jeune, elle a été victime d'un accident de moto à la suite duquel elle s'est retrouvée avec une jambe broyée. Onze opérations et plusieurs greffes ont été nécessaires pour qu'elle s'en sorte.

C'est aussi grâce à elle que Victor Lanoux ne s'est pas suicidé. Opéré deux ans après son AVC, suite à une première intervention mal réalisée, le comédien a pensé au pire. Muni d'un fusil, il a failli appuyer sur la gâchette. Evoquant le titre de son livre sorti en 2014, Deux heures à tuer au bord de la piscine (Le Cherche midi), l'acteur avait expliqué comment sa femme lui a sauvé la vie. "Ce titre raconte ce qui aurait pu m'arriver de définitif un jour où je me suis retrouvé seul durant deux heures, avec l'envie d'en finir une bonne fois pour toutes. Au moment précis où j'ai entendu la voix de Véronique retentir en mode 'On mange dans vingt minutes !', j'avais fait mon choix : vivre."

Aujourd'hui, Véronique Langlois se retrouve sans l'amour de sa vie. Nous lui adressons nos plus sincères condoléances.