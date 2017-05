Mort de Victor Lanoux - Son ex-femme à l'écran attristée : "Il était très aimé"

La disparition de Victor Lanoux, populaire comédien de théâtre, de cinéma et star du petit écran, à l'âge de 80 ans a attristé énormément de monde. L'actrice Evelyne Buyle (68 ans), interprète de son ex-femme Maryvonne dans Louis la brocante (France 3), a accepté de témoigner de son chagrin lors d'un bref entretien avec nos confrères de la chaîne LCI.

"C'est une grande tristesse pour énormément de monde. Il était très très aimé. C'était un acteur immense, un très, très grand talent. Au-delà de ça, c'était un homme droit, courageux", a-t-elle commencé non sans retenir quelques sanglots.

Et de poursuivre, en évoquant l'AVC et l'opération du défunt en 2007, qui l'avaient déjà beaucoup amoindri (il s'était réveillé paraplégique) : "Il a fait preuve d'un courage extraordinaire quand il a traversé sa première épreuve et il a voulu continuer parce qu'il était conscient de ce qu'il apportait au public (...) Il a été courageux. Je crois que le public a été heureux qu'il puisse continuer un peu, mais on savait tous que ça ne pourrait pas continuer. Il ne vivait pas pour lui, il vivait conscient de ce qu'il représentait, pour le donner aux autres. Il voulait toujours défendre les petits métiers, c'était un immense travailleur et quelqu'un de très pudique (...) C'est bien qu'il soit parti sans souffrir."

Victor Lanoux, né Victor Robert Nataf, est mort dans la nuit du mercredi 3 au jeudi 4 mai des suites d'un AVC alors qu'il était hospitalisé dans un hôpital de Royan (Charente-Maritime). Le comédien avait déjà été victime d'un AVC en 2007.