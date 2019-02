Mort de Vinny Vella (Casino, Les Soprano), sa femme dans le chagrin

Réputé pour ses rôles de gangster à l'écran mais aussi pour son sens de l'humour apparemment tonitruant dans la vie, Vinny Vella est mort mercredi 20 février 2019, ont annoncé ses proches sur Facebook. Âgé de 72 ans, l'acteur américain, né à New York de parents italiens, a succombé à un cancer du foie.

Parmi les dizaines de films dans lesquels il joua (systématiquement dans la peau d'un truand), Vinny Vella s'était fait remarquer du grand public pour sa performance dans Casino (1995) de Martin Scorsese, campant le mafieux Artie Piscano, celui par qui la chute de l'empire bâti par Robert De Niro arrivera, son carnet de secrets tombant entre les mains du FBI. Remarqué aussi dans l'un des segments de Coffee and Cigarettes de Jim Jarmusch, ou encore Kill the Irishman (avec Val Kilmer) et Jugez-moi coupable (avec Vin Diesel), Vinny Vella avait aussi marqué le petit écran, prêtant ses traits à Jimmy Petrille (au service de la famille Lupertazzi) dans Les Soprano. Il avait par ailleurs animé un programme à son nom, le Vinny Vella Show, sur une chaîne du câble.

Vinny, roi de la répartie

"Nous sommes très tristes de signaler que Vinny Vella est décédé et je suis sûr que personne n'est plus triste que lui-même, a révélé son entourage via une page Facebook à son nom, lui empruntant de toute évidence son humour ravageur. Vinny aimait la vie, de sa famille à ses amis et ses fans. Il était clairement l'un des acteurs les plus drôles et attachants à avoir illuminé les écrans. Vinny avait aussi une intégrité et une fierté comme on en voit peu. Sans aucun doute le plus rapide à dégainer, le roi de la répartie. Son talent pour les joutes verbales est légendaire, mais beaucoup se souviennent que Vinny adorait dire : 'Qui est meilleur que toi ?' Eh bien Vinny, je crois que nous sommes tous d'accord sur la réponse : c'était toi, ça a toujours été toi ! Tu vas nous manquer !" Les obsèques auront lieu lundi à New York, à la maison funéraire Ortiz sur la 1re Avenue.

Son épouse Margaret, avec qui il a eu un fils, Vincent Vella Jr., a exprimé sa détresse via son propre compte Facebook. "C'est avec une profonde tristesse et le coeur brisé que je dois écrire que mon amour, mon ami, ma vie nous a quittés ce soir, entouré de sa famille. Je t'aimerai pour toujours et à jamais jusqu'à ce que nous nous retrouvions, mon Vinny chéri. Tu resteras dans mon coeur", a-t-elle écrit dans un premier temps, avant d'ajouter, quelques moments plus tard : "Tu me manques déjà mon amour, mon coeur est à jamais brisé en mille morceaux." Et à nouveau, il y a quelques heures : "Tu me manques tellement, mon Vinny."