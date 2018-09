Mort de William Gomis : Le jeune footballeur de 19 ans tué par balles

Les rubriques faits divers ont d'abord fait d'état d'un terrible règlement de comptes survenu dans le Var, à la Seyne-sur-Mer, sur fond de gangs et de drogues, faisant deux victimes : un adolescent de 14 ans et un jeune homme de 19 ans. La deuxième n'est pas un inconnu puisqu'il s'agit de Williams Gomis, jeune footballeur qui avait passé cinq ans en formation à l'AS Saint-Étienne et avait quitté le club en juin. Sous le choc de la disparition de leur ancien joueur qui évoluait en réserve, les dirigeants des Verts ont exprimé leur profonde tristesse dans un communiqué.

"L'AS Saint-Étienne a eu l'immense tristesse d'apprendre le décès tragique de William Gomis, survenu la nuit dernière à La Seyne-sur-Mer, la ville dont il était originaire. Apprécié de ses anciens coéquipiers et de ses éducateurs pour ses qualités humaines, le jeune joueur, qui aurait eu 20 ans en décembre prochain, a effectué toute sa formation au club où il était arrivé à l'âge de 15 ans. (...) Ce solide et longiligne défenseur a notamment contribué, lors de la saison 2017-2018, à l'accession de l'équipe réserve au Championnat de National 2.Dirigeants, entraîneurs, joueurs et salariés du club sont profondément affectés par la disparition brutale de William et présentent leurs plus sincères condoléances à sa famille", a-t-il notamment été écrit.