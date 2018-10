Mort de XXXTentacion à 20 ans : Il frappait sa compagne enceinte et pire encore

Lorsqu'il a été assassiné en juin dernier, XXXTentacion était en pleine procédure judiciaire pour violence domestique. Une affaire remontant à 2016. Le rappeur américain était notamment accusé de coups aggravés sur sa petite amie de l'époque, enceinte, violence domestique par strangulation et séquestration. Alors qu'il a continué de clamer son innocence jusqu'à sa mort, un nouvel enregistrement publié par le site américain Pitchfork l'accable. Il y avoue lui-même avoir battu Geneva Ayala, présumant qu'elle lui avait été infidèle.

"J'ai placé mon bonheur entre les mains d'une autre personne, ce qui était une erreur au départ n'est-ce pas ? Mais elle a échoué à chaque occasion jusqu'à maintenant, peut-on l'entendre dire. Jusqu'à ce que je commence à la bais**, mec. J'ai commencé à la bais** parce qu'elle a fait une erreur. Maintenant elle a peur. Cette fille a peur pour sa vie. Ce que je comprends." L'enregistrement de 27 minutes, réalisé par un proche et obtenu par le bureau du procureur du compté de Miami-Dade, aurait été réalisé peu de temps après son arrestation en octobre 2016.

Multiples confessions

En plus d'avouer s'en être pris à sa petite amie, Jahseh Dwayne Onfroy – de son vrai nom – confesse clairement avoir poignardé pas moins de huit personnes lors d'une bagarre survenue sur une plage au Nord de Miami, en janvier 2016. Aucun suspect n'avait alors été interpellé.

Voilà maintenant quatre mois que le jeune rappeur de 20 ans a été tué par balles alors qu'il était dans son véhicule, stationné devant un concessionnaire de motos qu'il venait de visiter près de Miami. Son sac Louis Vuitton ayant disparu, la piste d'un vol qui aurait dégénéré avait rapidement été privilégiée. Le 18 juin 2018, XXXTentacion est mort à l'hôpital des suites de ses blessures. Déjà papa d'un premier enfant, l'interprète de Look at Me a laissé derrière lui sa nouvelle petite amie, enceinte de quelques mois.