Mort de Zappy Max : L'animateur radio culte est décédé

Une figure emblématique du monde de la radio vient de nous quitter.

Notre confrère de RTL Laurent Marsick vient en effet d'annoncer que Zappy Max, Max Doucet de son vrai nom, est mort à l'âge de 97 ans.

Entre les années 50 et 80, Zappy Max était l'un des animateurs les plus célèbres de France. Il a commencé sa carrière sur Radio Luxembourg où il a animé les jeux Quitte ou double et Le Crochet radiophonique sous le chapiteau du Radio Circus, puis il a été la voix de feuilletons radio diffusés tels que Vas-y Zappy, Ça va bouillir et C'est parti mon Zappy. En 1966, il était finalement évincé de Radio Luxembourg lorsque celle-ci est devenue RTL et s'est retrouvé à l'antenne sur RMC où il a animé une nouvelle version de Quitte ou double entre 1974 et 1983.

Au cinéma, Zappy Max a joué dans Quitte ou double en 1952, Faites-moi confiance en 1954, Les Chiffonniers d'Emmaüs en 1955, Printemps à Paris en 1957 et Amour, autocar et boîtes de nuit en 1958.

Le 22 septembre 2008, Laurent Ruquier lui avait rendu hommage dans On va s'gêner sur Europe 1 et l'avait même appelé – à l'antenne – afin de converser avec lui.