Mort du DJ Avicii : De très grosses donations révélées...

Malgré son jeune âge, Avicii avait déjà amassé des millions d'euros avant sa mort. Le DJ suédois, retrouvé mort à Mascate au sultanat d'Oman en avril 2018, a fait de très importantes donations avant son décès. L'auteur de Wake Me Up n'était pas à l'aise avec sa fortune et a voulu en faire bénéficier autrui.

Comme le dévoilent plusieurs sites anglo-saxons, Avicii n'était clairement pas proche de ses sous ! L'artiste avait fait un don de 1 million de dollars en 2012 à l'association Feeding America, qui lutte contre la malnutrition, après une grande tournée aux États-Unis de 27 dates. Puis, au fil des années, il était devenu l'un des plus importants donateurs réguliers de l'association suédoise Radiohjälpen, qui vient en aide aux plus démunis. Il avait donné à l'association au moins 1 million d'euros. Une donation confirmée par Anna Hedenmo, secrétaire général de l'organisme, qui lui a rendu hommage sur Twitter. "Repose en paix Tim Bergling et MERCI pour ta généreuse contribution - 1 million d'euros - à Radiohjälpen", a-t-elle écrit.

Avicii, de son vrai nom Tim Bergling, aurait amassé une fortune estimée à 85 millions de dollars soit environ 70 millions d'euros. En 2013, il s'exprimait dans The Sun sur le fait de gagner autant d'argent. "Quand j'ai commencé à gagner de l'argent, j'ai découvert que je n'en avais pas vraiment besoin. Quand vous gagnez autant d'argent dont vous n'avez pas besoin, la chose la plus sensée, la plus humaine et la plus évidente, est d'en donner aux gens dans le besoin."