Mort du DJ Avicii : Les mots, déchirants, de son ex Emily Goldberg...

Sur Instagram, Emily Goldberg, qui est sortie pendant deux ans avec Avicii - de son vrai nom Tim Bergling - a posté un long message pour rendre hommage au regretté DJ, mort le 20 avril 2018. La jeune femme est totalement bouleversée par sa disparation.

"'Allez bébé, ne baisse pas les bras. Choisis-moi et je te montrerai ce qu'est l'amour'. C'est les paroles d'une chanson que Tim a écrit pour moi. J'aurais aimé pouvoir les vivre. Pendant les deux années où nous étions ensemble, il a été mon plus proche confident et mon meilleur ami. Maintenant, je ne peux plus regarder Bear [leur chien, ndlr] sans savoir que je ne verrai plus jamais son visage. Je continue à rassembler mes souvenirs et je vous remercie pour vos gentils mots et vos messages. Réveillez-moi quand c'est fini, car je ne veux pas que ce soit vrai #ripavicii #avicii @avicii", a-t-elle écrit.

Emily Goldberg, ex-étudiante de la George Washington University et membre de la sororité Kappa Kappa Gamma, est sortie avec Avicii de 2012 à 2013. Le couple n'avait pas expliqué les raisons de sa rupture, le DJ ayant toujours gardé sa vie privée loin des projecteurs. Par la suite, il est sorti avec le mannequin Raquel Bettencourt.

La cause de la mort d'Avicii, à qui on doit l'énorme tube Wake Me Up, n'a pas encore été dévoilée mais ses soucis de santé, révélés en 2014, refont surface...