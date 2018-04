Mort du DJ Avicii : Son ex Racquel Natasha,"le coeur brisé", s'exprime enfin

Après les mots, bouleversants, d'Emily Goldberg, ex-compagne du DJ Avicii, c'est au tour du mannequin Racquel Bettencourt, dite Racquel Natasha dans sa carrière professionnelle et sur les réseaux sociaux, de s'exprimer. La demoiselle est sortie avec le regretté artiste, mort le 20 avril à 28 ans, pendant deux ans.

Sur Instagram, entre deux publications de sa participation au festival de musique Coachella en Californie, Racquel Natasha a pris le temps de sortir du silence. "Mon coeur est brisé. Tim, j'ai l'impression que c'était encore hier que nous étions inséparables. Nous parlions et rions jusqu'au levé du soleil. C'était nous contre le reste du monde. Les souvenirs durent toute une vie. A travers nos hauts et nos bas, je voulais rien d'autre que la certitude que tu allais bien et que tu étais heureux et je voulais être là à chaque pas (...) Je sais à quel point tu as lutté et essayé [Avicii, de son vrai nom Tim Bergling, souffrait de problèmes de santé liés à l'alcool, NDLR]. J'ai fait tout ce que j'ai pu. Merci de m'avoir montré et appris ce qu'est le vrai amour. Le lien, la connexion que nous avions était pure et véritable, je ne crois pas qu'elle se soit vraiment brisée. Cela a toujours été dans mon coeur et ça continuera (...) Tu as été la plus grande partie de ma vie et tu as joué un rôle très important, je vais chérir à jamais ces moments. Je veux que tu saches que je ne cesserai pas de t'aimer", a-t-elle écrit.

Racquel Natasha, mannequin canadien de 30 ans ayant notamment étudié le design d'intérieur à Los Angeles, a été en couple avec Avicii de 2013 à 2014. La jeune femme a même vécu avec le DJ pendant un an dans sa maison californienne. "Je trouve du réconfort en sachant que la musique de Tim a touché les vies de millions de personnes et que son esprit et sa mémoire vivront dans nos coeurs pour toujours. Mes condoléances vont à son incroyable famille en cette période difficile, mon coeur est avec eux. Merci à ma famille et mes amis pour les gentils messages et le soutien. Repose en paix mon ange magnifique, je ne t'oublierai pas. Love, Raqattack", a-t-elle ajouté.

Pour l'heure, on ne connaît pas le motif de la mort d'Avicii seulement que la piste criminelle a été écartée.