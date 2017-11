Moulla (Incroyable Talent 2017) : "Je me suis ouvert la tête deux, trois fois"

Moulla a fait sensation dans Incroyable Talent 2017. Le magicien a présenté un show numérique face à Hélène Ségara, Kamel Ouali et Eric Antoine lors des auditions. Et c'est avec un nouveau numéro impressionnant qu'il s'est présenté lors de la demi-finale. Le jeune homme n'a pas hésité à détruire le téléphone portable de l'ex-professeur de la Star Academy, avant de le faire réapparaître de façon incroyable. Un show qui lui a permis de se qualifier pour la grande finale qui se déroulera le 14 décembre prochain.

Aussi, Thierry Ardisson a souhaité l'inviter dans Salut les terriens samedi 25 novembre 2017 afin de revenir sur son parcours. Les téléspectateurs de C8 ont donc appris qu'à l'âge de 6 ans, le génie de l'illusion n'avait pas peur de tenter des expériences, au risque de se mettre en danger. "A l'époque, il se prenait pour Superman, il s'est jeté dans l'escalier", a révélé Thierry Ardisson. Et Moulla d'admettre : "C'est vrai et je me suis ouvert la tête deux, trois fois. Je me suis dit qu'il y avait peut-être des méthodes pour s'envoler sans s'éclater la tête."

Vers l'âge de 10 ans, Moulla s'est lancé en présentant des tours dans le restaurant de son papa. Et la magie a opéré puisque le public était réceptif. De quoi lui donner l'envie de poursuivre sur cette voie. Il a donc suivi des études d'ingénieur, spécialité réalité virtuelle, et a ensuite travaillé chez Dassault Systèmes. C'est là qu'il a tenté pour la première fois de détourner des logiciels afin de créer des illusions.

Puis, il a rencontré Gamji et Winston, avec qui il créé la société Augmented Magic qui "créé de nouveaux outils pour la magie". Le succès est au rendez-vous et pour cause. Il a notamment tapé dans l'oeil d'Emmanuel Macron comme l'a rappelé l'homme en noir en dévoilant une publication Twitter du président de la République. "Avec Clément Rignault et Moulla Diabi, deux artistes français qui utilisent la technologie Intel pour leurs créations", peut-on lire en légende d'un cliché sur lequel il apparaît avec les jeunes hommes.