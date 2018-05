Moundir amoureux d'Inès et papa poule pour Aliya : "J'ai quitté Paris..."

On le sait, Moundir a beaucoup changé depuis ses débuts à la télé en 2003. Plus calme, plus posé, l'ex-aventurier de Koh-Lanta a trouvé son équilibre, notamment depuis qu'il a rencontré sa femme Inès.

Interrogé par nos confrères d'Ici Paris, celui qui est aujourd'hui l'animateur des Apprentis aventuriers sur W9 a confié à quel point sa vie de famille était importante. À tel point qu'avec Inès – avec qui il est marié depuis septembre 2011 –, ils ont organisé leurs vies professionnelles afin de pouvoir passer un maximum de temps ensemble.

"On s'appelle vingt fois par jour. (...) Inès s'occupe de mes affaires et de notre petite, Aliya [2 ans et demi, NDLR]. C'est un choix de couple. Je préfère qu'elle travaille à mes côtés, et on ne voulait pas laisser ma fille à une nounou. Aliya rentre à l'école en septembre. J'étais là pour l'accouchement, je serai là pour sa première rentrée", a-t-il confié. Et Moundir de poursuivre sur cette nouvelle vie : "J'ai quitté Paris pour avoir une vie meilleure. J'habite en Camargue, aux Saintes-Maries-de-la-Mer, dans le village de ma femme. Ça me change, ça me ressource, je suis chez moi. Je suis un Camarguais maintenant."

À propos de la possibilité pour le couple d'avoir un second enfant dans les années à venir, Moundir a indiqué : "C'est une question qu'il faut plutôt poser à ma femme. Elle a eu un accouchement très difficile. Ça l'a marquée, mais la vie est parfois belle... qui sait ?"

Une interview à retrouver en intégralité dans Ici Paris, actuellement en kiosque.