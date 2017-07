Moundir amoureux d'Inès : "Ma femme est admirable, elle m'a beaucoup changé..."

Samedi 1er juillet, Moundir était l'un des invités de Thierry Ardisson dans Salut les Terriens sur C8. A cette occasion, l'animateur de Moundir et les apprentis aventuriers (W9) a accepté de parler de sa femme Inès mais aussi de leur petite Aliya (1 an et demi).

Concernant sa rencontre en 2010 avec celle qui allait devenir sa compagne sur le tournage de Moundir, l'aventurier de l'amour (TMC), le roi de la punchline a indiqué face à un Laurent Baffie déchaîné : "Moi j'ai eu un vrai coup de foudre pour ma femme. Ça fait sept ans qu'on est ensemble et on a une petite fille (...) Ma femme est vraiment admirable et pour le coup c'est vrai qu'elle m'a beaucoup changé. J'étais quelqu'un avec énormément d'égo, j'étais très imbu de ma personne à l'époque. Je voulais être le meilleur, le plus fort et je ne voyais rien autour. Les années ont passé, ma femme m'a énormément changé et lorsque j'ai eu ma fille, beaucoup de choses ont changé."

A propos de son bonheur familial, Moundir a expliqué qu'il mettait un point d'honneur à ne jamais mettre en avant sa petite princesse. "Ma fille, il est hors de question que les caméras ou les photographes la voient", a-t-il prévenu.

Côté actu, rappelons que Moundir est également l'un des personnages de Fort Boyard (France 2 ) depuis trois saisons. Le jeune papa a hérité du rôle de "Maître de la cage", un rôle pas toujours facile... notamment lorsqu'il doit tourner en plein jeûne du ramadan.

