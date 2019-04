Moundir bientôt papa pour la deuxième fois : sa femme Inès est enceinte

Moundir vient de partager une heureuse nouvelle. L'ancien candidat de Koh-Lanta a annoncé à nos confrères de Télé Star que sa femme était enceinte de leur deuxième enfant. Pour l'heure, on ne sait pas encore à quel stade Inès en est de sa grossesse. Mais, la nouvelle étant désormais officielle, on imagine qu'elle est au moins enceinte de trois mois. A Télé Loisirs, il a dévoilé que sa femme attendait un petit garçon.

Pour rappel, Moundir a épousé la femme de sa vie le 24 septembre 2011. Une cérémonie diffusée sur NT1 deux mois plus tard. Les tourtereaux ont accueilli leur fille Aliya en novembre 2015. Un bonheur que l'ex-aventurier de TF1 partage régulièrement sur les réseaux sociaux, en prenant tout de même bien soin de ne jamais dévoiler le visage de la petite pour la préserver.

Interrogé par nos confrères d'Ici Paris en mai 2018, Moundir s'était confié sur sa paternité, ainsi que sur sa nouvelle vie loin de la capitale : "J'ai quitté Paris pour avoir une vie meilleure. J'habite en Camargue, aux Saintes-Maries-de-la-Mer, dans le village de ma femme. Ça me change, ça me ressource, je suis chez moi. Je suis un Camarguais maintenant." Et concernant la possibilité d'avoir un second enfant dans les années à venir, Moundir avait indiqué : "C'est une question qu'il faut plutôt poser à ma femme. Elle a eu un accouchement très difficile. Ça l'a marquée, mais la vie est parfois belle... Qui sait ?"

Pour rappel, la nouvelle saison de Moundir et les apprentis aventuriers sera diffusée à partir du 13 mai, sur W9. On y retrouvera les Ch'tis Tressia et Vincent, Hilona et Illan (10 Couples parfaits), Sarah Lopez (Secret Story) et Jonathan (Les Princes de l'amour), Nathanya (Les Anges 11) et Sébastien (Les Princes), Maeva et Marvin (Secret Story), Cynthia et Anthony (Les Princes).