Moundir déçu : Le jeune papa a été écarté de Danse avec les stars 8 !

Moundir est un peu déçu.

Alors qu'il avait passé le casting pour figurer dans la 8e saison de Danse avec les stars sur TF1 au printemps dernier, l'animateur à succès de Moundir et les apprentis aventuriers (W9) vient d'apprendre qu'il n'avait finalement pas été retenu par la production de l'émission.

Sur son compte Instagram très suivi, Moundir (43 ans) a toutefois pris le temps de remercier sa camarade de casting Emmanuelle Berne ce 10 juillet 2017. "Je voulais te dire juste merci @emmanuelleberne pour m'avoir accompagné et surtout dirigé durant ces tests pour l'émission Danse avec les stars. J'ai vécu une journée, il y a de cela quatre mois, exceptionnelle et surtout merci de m'avoir donné une leçon de vie, moi qui avais des préjugés sur les danseurs... Maintenant je pourrai me vanter d'avoir réussi deux chorégraphies grâce à toi... Encore merci championne... #DALSsansmoi", a indiqué l'heureux papa de la petite Aliya (1 an et demi) en commentaire de photos issues de ce casting.

Bien entendu, les fans de Moundir n'ont pas tardé à manifester leur déception face à cette mauvaise nouvelle. "Là je suis vraiment dégoûtée, comment peut-on ne pas mettre Moundir dans Danse avec les stars ? Ça me met en colère et me rend très triste", "Quel dommage !", "Tant pis pour l'émission, ça aurait fait de l'audience", pouvait-on lire dès les premières réactions.

Que les fans de Moundir se rassurent, entre son carton sur W9, ses apparitions dans Fort Boyard sur France 2 et ses participations aux émissions d'Arthur sur TF1, le beau brun n'est pas près de disparaître de nos petits écrans.