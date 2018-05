Moundir écarté de Fort Boyard : "J'ai tout donné pour ce personnage..."

Dans quelques semaines, Fort Boyard fera son grand retour sur France 2 pour une 29e saison estivale. Si l'on savait déjà que certaines épreuves seraient remplacées (adieu les cylindres !), nous avons également appris que certains personnages allaient disparaître... C'est le cas de Moundir qui était l'un des gardiens de "La Cage" depuis trois ans.

Interrogé par nos confrères du Buzz Tv du Figaro, le compagnon d'Inès et jeune papa d'Aliya (2 ans) a annoncé : "Adventure Line Productions a gardé la Cage mais a décidé de se séparer des personnalités qui jouaient dedans [On a également pu y voir Camille Lacourt, Pascal Soetens, Frédérick Bousquet et Brahim Zaibat, NDLR]. Il faut l'accepter, c'est comme ça. Il faut savoir laisser la place aux autres." Et Moundir (44 ans) de poursuivre avec philosophie : "J'ai vécu trois années magnifiques au sein du Fort. J'étais comme un fou lorsque le producteur m'avait proposé cette mission la première fois. J'ai tout donné pour ce personnage. Beaucoup d'enfants me suivaient."

Si Moundir – qui a aussi une émission d'aventures à son nom sur W9 – est sur le départ, Fort Boyard accueillera bientôt de nouveaux résidents. Vincent Lagaf' (qui sera sur C8 avec l'émission Strike à partir du 30 mai 2018) incarnera en effet un personnage inédit, Megagaf, "un héros prétentieux et ringard" selon Le Parisien, et les Bodin's (Vincent Dubois et Jean-Claude Fraiscinet) seront à la tête d'une épreuve de chaises musicales.