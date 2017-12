Moundir en colère : Sa fille malade à cause d'un lait contaminé !

Moundir est en colère !

Dimanche 10 décembre 2017, le ministère de l'Économie et des Finances a demandé le retrait de la vente de plus de 600 lots de lait infantile. Des laits Lactalis commercialisés sous les marques Milumel, Picot et Carrefour dont la fabrication a débuté le 15 février dernier. La raison ? Une vingtaine de bébés ont été hospitalisés après avoir été contaminés par la salmonelle. Les symptômes : de la diarrhée de la fièvre, et des crampes abdominales dans un délai de 12 à 48 heures après l'ingestion.

L'ancien aventurier de Koh-Lanta a donc vite compris d'où provenaient les crampes abdominales de sa petite Aliya, née en novembre 2015. Il donnait en effet l'un des laits infantiles de la marque Milumel à sa princesse et l'une des boîtes, voire plusieurs, étaient contaminées. Aussi a-t-il décidé de crier sa colère sur Instagram : "Cela fait plus de 1 mois que ma fille souffrait de douleurs abdominales sans parler de l'intoxication alimentaire suite à votre lait soit disant bio @uk_lactalis #lactalisFRANCE @Lactel_Sporteus #lactel @LeMDLSOff #bandedidiots @lactel_bio @lactalisarma @santeplusmag."

Espérons pour lui qu'Aliya sera rapidement remise. Reste à savoir si, comme d'autres parents, il souhaitera porter plainte contre la marque.