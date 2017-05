Moundir et les apprentis aventuriers: Médecin, nounou, sécurité... Les coulisses

Ce lundi 22 mai 2017, W9 diffuse la seconde saison de Moundir et les apprentis aventuriers. Le concept est simple : six binômes vont devoir s'affronter au cours d'épreuves sportives, et tenter de survivre dans la jungle en Thaïlande. Cette année, le gagnant remportera un chèque de 10 000 euros en plus de son titre de meilleur aventurier.

Au casting, les téléspectateurs retrouveront Jessy et Valentin, qui se sont rencontrés sur le tournage des Marseillais South America. Julien Guirado et Martika participeront eux aussi au programme, tout comme les jeunes parents Kelly Helard et Neymar.

Les trois autres binômes ne constituent pas des couples. En effet, Kevin et Carla, candidats des Marseillais, entretiennent une relation ambiguë, Mélanie et Bastien, révélés dans Secret Story 10, ont rompu il y a quelques mois et Ricardo, qui est désormais papa d'une petite fille, fruit de ses amours avec Nehuda, devra faire équipe avec son ex Fidji Ruiz.

L'émission est présentée par Moundir, candidat emblématique de Koh-Lanta qui s'est reconverti dans l'animation. Auprès de nos confrères de Télé Loisirs, il s'est confié sur son rôle.

Alors qu'il semble marcher dans les pas de Denis Brogniart, Moundir se considère plutôt comme "le Mike Horn halal". "Même si je suis loin d'avoir son parcours...", a précisé Moundir.

Mais comment s'organise le tournage sur place ? Nos confrères de Télé Star, qui se sont rendus sur place, ont révélé quelques indiscrétions.

Ainsi, nous apprenons que les aventuriers "sont filmés de 8h à 22h non-stop par sept cameramen qui tournent sur le camp. Pendant ce laps de temps, ils sont équipés de micro." Toutefois, les candidats de Moundir et les apprentis aventuriers 2 sont "surveillés 24h sur 24 par un médecin et par leur nounou Jean-Charles, surnommé Tonton, qui joue les psys en cas de déprime."

En bref, un important dispositif de sécurité et de surveillance des binômes est mis en place par la production.