Moundir, fou amoureux de sa femme Inès : "Plus d'une aurait claqué la porte..."

Moundir a de quoi être un homme comblé. Épanoui depuis qu'il a trouvé l'amour auprès de sa femme Inès – avec qui il a donné naissance à une petite Aliya en novembre 2015 –, l'animateur de Moundir et les apprentis aventuriers 2 (W9) et personnage de Fort Boyard (France 2) est actuellement au top !

Interrogé par nos confrères du magazine Closer, Moundir (43 ans) a tenu à rappeler à quel point sa femme avait d'ailleurs été un soutien de taille quand, il y a quelques années, rien n'allait plus professionnellement. "Entre 2009 et 2014, j'ai vécu des choses assez difficiles. Heureusement qu'elle était là. (...) Humainement, je dois beaucoup à ma femme, qui a été là pour me porter. Dans la même situation, je pense que plus d'une aurait claqué la porte. Aujourd'hui, j'ai fait table rase de tout ça, et j'avance", s'est-il rappelé.

Et de se faire plus précis sur ses problèmes de l'époque : "Je m'étais fait arnaquer. Nous avions lancé une marque de vêtements. Le gérant est parti avec la caisse. Ça a été très dur à gérer. J'aurais pu aller vers la facilité, faire n'importe quelle télé-réalité low cost. J'ai refusé toutes les propositions. Heureusement, je me suis vu proposer de participer une troisième fois à Koh-Lanta. Ça m'a reboosté professionnellement."

Moundir l'affirme donc, il doit énormément à Inès, son pilier qu'il a rencontré dans l'émission Moundir, l'aventurier de l'amour.

