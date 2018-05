Moundir : La proposition détonnante qu'il a refusée !

Moundir peut se vanter d'avoir un emploi du temps très chargé ! Entre sa vie de famille (il est père d'une petite Aliya de 2 ans et demi) et sa carrière à la télévision, l'ancien candidat de Koh Lanta ne chôme pas du tout. Maintenant à la tête de sa propre émission, Moundir et les Apprentis Aventuriers, il s'apprête à lancer la saison 3. En pleine promotion, l'animateur de 44 ans s'est rendu sur le plateau de l'émission de SWIFT, diffusée en direct sur YouTube, où il a fait une révélation surprenante.

Entre petites anecdotes et confessions, Moundir a répondu à plusieurs questions de Maxime Riou, le présentateur de SWIFT, et des chroniqueurs. D'ailleurs, quand ces derniers lui demandent s'il a déjà reçu des propositions insolites, l'animateur de 44 ans se lâche : "On m'a proposé de tourner dans un film pour adultes en tant que cascadeur. J'ai trouvé ça super drôle. Les cascades, ce n'est pas trop mon truc. Je respecte les gens qui font ça mais ce n'est pas du tout mon truc. Je me désintègre."